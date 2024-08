જય શાહ બન્યા ICC ના નવા BOSS

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડના સેક્રેટરી જય શાહે ઈતિહાસ રચ્યો છે. તેઓ ICCના સૌથી યુવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. જય શાહ ગ્રેગ બાર્કલેનું સ્થાન લેશે. ICCના વર્તમાન અધ્યક્ષ ગ્રેગ બાર્કલેનો કાર્યકાળ 30 નવેમ્બરે સમાપ્ત થશે. બાર્કલેએ ત્રીજી મુદત માટે ઇનકાર કર્યો હતો. હવે જય શાહની ICCના નવા અધ્યક્ષ તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી છે.

Jay Shah has been elected unopposed as the next Independent Chair of the ICC. https://t.co/Len6DO9xlE

જય શાહ હાલમાં 35 વર્ષના છે

જય શાહ હાલમાં 35 વર્ષના છે. ICCના પ્રમુખ બનનાર તેઓ 5મા ભારતીય છે. અગાઉ જગમોહન દાલમિયા, શરદ પવાર, એન શ્રીનિવાસન અને શશાંક મનોહર ICCના અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે. જગમોહન દાલમિયા 1997માં પ્રથમ એશિયન ICC પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા હતા. શરદ પવાર 2010 થી 2012 સુધી ICCના પ્રમુખ હતા. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમના સહ-માલિક એન શ્રીનિવાસન આઈસીસીના પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે. 2014 થી 2015 સુધી તેણે ICC ના પ્રમુખ તરીકેની ભૂમિકા ભજવી હતી. શશાંક મનોહર 2015 થી 2020 સુધી ICCના પ્રમુખ હતા.

Congratulations to BCCI Honorary Secretary Mr. Jay Shah for being elected unopposed as the next Independent Chair of the International Cricket Council.@JayShah pic.twitter.com/sKZw4mdRvi

— BCCI (@BCCI) August 27, 2024