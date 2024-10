J-K: આતંકવાદી હુમલામાં 7નાં મોત, ગૃહમંત્રીના કડક આદેશ

જમ્મુ અને કાશ્મીરના ગાંદરબલ જિલ્લાના સોનમર્ગ વિસ્તારમાં રવિવારે સાંજે થયેલા એક મોટા આતંકવાદી હુમલામાં બડગામના એક ડૉક્ટર અને પાંચ બિન-સ્થાનિક સહિત ઓછામાં ઓછા સાત લોકો માર્યા ગયા હતા, જ્યારે પાંચ અન્ય ઘાયલ થયા હતા. આતંકવાદી હુમલાની નિંદા કરતા કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે કહ્યું કે આ ઘૃણાસ્પદ કૃત્યમાં સામેલ લોકોને બક્ષવામાં આવશે નહીં અને તેમને સુરક્ષા દળોની આકરી પ્રતિક્રિયાનો સામનો કરવો પડશે.

The dastardly terror attack on civilians in Gagangir, J&K, is a despicable act of cowardice. Those involved in this heinous act will not be spared and will face the harshest response from our security forces. At this moment of immense grief, I extend my sincerest condolences to…

— Amit Shah (@AmitShah) October 20, 2024