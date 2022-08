ઋષિ સુનકે TV ડિબેટમાં લીઝ ટ્રસથી જીત મેળવી

લંડનઃ બ્રિટનમાં વડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર ઋષિ સુનકે સૌથી આગળ ચાલી રહેલા પ્રતિદ્વન્દ્વી લીઝ ટ્રસ સાથેની ટીવી ડિબેટમાં જીત હાંસલ કરી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર સુનકની લીઝ ટ્રસ સાથે ટીવી ડિબેટ હતી. એ ચર્ચા કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીના સભ્યો સામે થઈ હતી, જ્યારે કન્ઝર્વેટિવ સભ્યોને પૂછવામાં આવ્યું કે કયા નેતાની દલીલો વધુ પ્રભાવશાળી ને તર્કપૂર્ણ હતી. ત્યારે સભ્યોએ સુનકના સમર્થનમાં હાથ ઉપર કર્યો હતો. બીજી તરફ સ્કાય ન્યૂઝે ડિબેટમાં દર્શકોમાં બેઠેલા લોકોએ પણ સુનકને ટેકો આપ્યો હતો. આમ ઋષિ સુનકે લીઝ ટ્રસને માત આપી હતી.

બંને દાવેદારો દ્વારા 10 ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટ પર બોરિસ જોન્સનની જગ્યા લેવા માટે તર્ક આપવામાં આવ્યા હતા. આ ડિબેટ પછી કન્ઝર્વેટિવ સભ્યોની સલાહ લેવામાં આવી હતી. સુનકની આ જીતથી તેમના સમર્થકોમાં ખુશી વ્યાપી ગઈ હતી.

This is the most important question facing the country right now.

The lights on the economy are flashing red and inflation is the cause of the problem.

Only Rishi has a plan to grapple inflation. #BattleForNo10 #Ready4Rishi pic.twitter.com/wxfP2Xb6As

— Rishi Sunak (@RishiSunak) August 4, 2022