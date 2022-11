ભારતનું વર્લ્ડકપનું સપનું તુટ્યું, ઈંગ્લેન્ડે સેમિફાઈનલમાં 10 વિકેટે હરાવ્યું

T20 વર્લ્ડ કપ : T20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલ મેચમાં ભારતને ઇંગ્લેન્ડ સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ભારતને 10 વિકેટે હરાવીને ઈંગ્લેન્ડે ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન બનાવી લીધું છે જ્યાં તેનો મુકાબલો રવિવારે પાકિસ્તાન સામે થવાનો છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 168 રન બનાવ્યા હતા જેના જવાબમાં ઈંગ્લેન્ડે 16 ઓવરમાં કોઈ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના મેચ જીતી લીધી હતી.

હાર્દિક પંડ્યાએ 33 બોલમાં 63 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી

પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતની શરૂઆત સારી રહી ન હતી અને તેણે બીજી ઓવરમાં જ કેએલ રાહુલની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. કેપ્ટન રોહિત શર્માએ 27 રન બનાવ્યા પરંતુ આ માટે તેણે 28 બોલનો સામનો પણ કર્યો. સૂર્યકુમાર યાદવ પણ માત્ર 14 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો અને 12મી ઓવર સુધીમાં ભારતે 75 રનમાં 3 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. વિરાટ કોહલીએ 40 બોલમાં 50 રનની ધીમી ઇનિંગ રમી હતી. બીજા છેડેથી હાર્દિક પંડ્યાએ 33 બોલમાં 63 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને ભારતને 168 રનના મજબૂત સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યું હતું. ઈંગ્લેન્ડ તરફથી ક્રિસ જોર્ડને 3 વિકેટ લીધી હતી.

