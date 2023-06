ભારતે પાકિસ્તાન હાઈ કમિશનના રાજદ્વારીને બોલાવ્યા, શીખો પર હુમલાનો મામલો છે

પાકિસ્તાનમાં શીખ સમુદાયના સભ્યો પર થયેલા તાજેતરના હુમલા બાદ, ભારતે સોમવારે (26 જૂન) નવી દિલ્હીમાં પાકિસ્તાન હાઈ કમિશનના એક વરિષ્ઠ રાજદ્વારીને બોલાવ્યા. ભારતે આ ઘટનાઓનો ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સમાચાર એજન્સી ANIને સૂત્રોએ આ જાણકારી આપી. પાકિસ્તાનના પેશાવરમાં શનિવારે (24 જૂન) ના રોજ મનમોહન સિંહ (35) નામના શીખ વ્યક્તિની બંદૂકધારીઓ દ્વારા ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. મનમોહન સિંઘ પેશાવરના ઉપનગર રશીદ ગઢીથી શહેરના વિસ્તાર તરફ જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે કક્ષાલના ગુલદરા ચોક પાસે કેટલાક સશસ્ત્ર માણસોએ તેમના પર હુમલો કર્યો. એપ્રિલથી જૂન 2023 વચ્ચે પાકિસ્તાનમાં શીખો વિરુદ્ધ ચાર ઘટનાઓ બની છે અને ભારતે આ ઘટનાઓને ગંભીરતાથી લીધી છે.

India summons Pakistan High Commission in New Delhi over attacks on Sikh community: Sources

Read @ANI Story | https://t.co/HHDAam8IRB#India #Pakistan #Sikh pic.twitter.com/2JxlyDPpQw

— ANI Digital (@ani_digital) June 26, 2023