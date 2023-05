ભારતે મોટું દિલ બતાવ્યું! હિંદ મહાસાગરમાં ડૂબ્યું ચીનનું જહાજ, લોકોને બચાવવા આગળ આવ્યું નેવી

ભારતીય નૌકાદળે હિંદ મહાસાગરમાં 38 ક્રૂ સભ્યો સાથે ડૂબી ગયેલા ચીની જહાજની શોધ અને બચાવમાં મદદ કરવા માટે તેનું એક P-81 મેરીટાઇમ પેટ્રોલ એરક્રાફ્ટ તૈનાત કર્યું છે. નેવીએ કહ્યું કે બુધવારેના રોજ ખરાબ હવામાન હોવા છતાં, P-81 એરક્રાફ્ટે સઘન સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું અને ડૂબી ગયેલા જહાજ સાથે સંબંધિત હોઈ શકે તેવી ઘણી વસ્તુઓ શોધી કાઢી હતી. નેવીએ કહ્યું કે 17 મેના રોજ, ચીનના માછીમારી જહાજ લુ પેંગ યુઆન 028 ના ડૂબી જવાના સમાચાર મળ્યા પછી, ભારતીય નૌકાદળે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી અને લગભગ 900 નોટિકલ માઇલ દૂર દક્ષિણ હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં તેના જાસૂસી વિમાન તૈનાત કર્યા. ડૂબી ગયેલા ચાઈનીઝ જહાજના ક્રૂ મેમ્બર્સમાં ચીન, ઈન્ડોનેશિયા અને ફિલિપાઈન્સના નાગરિકો સામેલ છે.

In a swift humanitarian action on 17 May #IndianNavy deployed its Air MR assets in the Southern IOR approx 900 Nm from India, in response to sinking of a #Chinese Fishing Vessel Lu Peng Yuan Yu 028 with 39 crew onboard. The crew incl nationals from China, Indonesia & Philippines pic.twitter.com/gbcbh8DlSc

— SpokespersonNavy (@indiannavy) May 18, 2023