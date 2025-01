રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 76મા પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે ભારત આજે વિશ્વનું નેતૃત્વ કરી રહ્યું છે. એવું કહેવાય છે કે 75 વર્ષ કોઈપણ દેશ માટે આંખના પલકારાની જેમ હોય છે, પરંતુ ભારતના છેલ્લા 75 વર્ષના સંદર્ભમાં આવું કહી શકાય નહીં. આ એવો સમયગાળો છે જ્યારે ભારતનો આત્મા, જે લાંબા સમયથી સૂતો હતો, ફરીથી જાગૃત થયો છે અને આપણો દેશ વિશ્વ સમુદાયમાં તેનું યોગ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આગળ વધ્યો છે. વિશ્વના સૌથી જૂના સમાજોમાંના એક ભારતને જ્ઞાન અને શાણપણનું ઉદ્ગમ સ્થાન માનવામાં આવતું હતું, પરંતુ ભારતને એક અંધકારમય સમયગાળામાંથી પસાર થવું પડ્યું.

