પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સ : દીપ્તિ જીવનજીએ 400 મીટર T20માં બ્રોન્ઝ જીત્યો

પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સ 2024માં ભારતને તેનો 16મો મેડલ મળ્યો છે. ભારતીય પેરા એથ્લેટ દીપ્તિ જીવનજીએ મહિલાઓની 400 મીટર T20માં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો છે. આ તેનો પહેલો પેરાલિમ્પિક મેડલ છે. તે જ વર્ષે તેણે જાપાનના કોબેમાં યોજાયેલી વર્લ્ડ પેરા ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. દીપ્તિ જીવનજીએ તેના પેરાલિમ્પિક ડેબ્યૂમાં મહિલાઓની 400 મીટર T20 ફાઇનલમાં 55.82 સેકન્ડના સમય સાથે ત્રીજા સ્થાને રહીને મેડલ જીત્યો હતો.

Deepthi Jeevanji hands India another Bronze 🥉 at the #ParalympicGamesParis2024!

The runner finishes 3rd in the 400m T20 event, finishing at 55.82 seconds ⏱️#ParalympicsOnJioCinema #JioCinemaSports #Paris2024 #Athletics pic.twitter.com/hjD96hDXO1

— JioCinema (@JioCinema) September 3, 2024