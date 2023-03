દિલ્હીમાં રમાઈ રહેલી IBA વર્લ્ડ વિમેન્સ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતને બીજો ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો છે. સ્વીટી બોરાએ 81 કિગ્રા વજન વર્ગમાં ચીનની વાંગ લીનાને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. સ્વીટીએ 4-3ના વિભાજનના નિર્ણયથી મેચ જીતી લીધી હતી. સ્વીટીએ પહેલા રાઉન્ડથી જ ચાઈનીઝ બોક્સર પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું હતું. તેણે પહેલા રાઉન્ડમાં જ ચાઈનીઝ બોક્સરના ચહેરા પર જોરદાર મુક્કા લગાવ્યા અને પહેલો રાઉન્ડ 3-2થી જીતી લીધો.

બીજા રાઉન્ડમાં પણ સ્વીટી બોરાએ સાવધાનીપૂર્વક શરૂઆત કરી હતી.તેણે પહેલા ચીનની બોક્સર વાંગ લીના સામે રક્ષણાત્મક વલણ અપનાવ્યું હતું. આ દરમિયાન તેને સીધો ઝટકો પણ લાગ્યો હતો. પરંતુ તેમ છતાં હાર ન માની અને હૂક, અપરકટ દ્વારા ચીની ખેલાડી સામે પોઈન્ટ મેળવ્યા અને 3-2ના માર્જીનથી બીજા રાઉન્ડમાં જીત મેળવી.

ફાઈનલ રાઉન્ડમાં ચાઈનીઝ બોક્સરે શરૂઆતથી જ હુમલો કર્યો અને સ્વીટીને બે વખત ડ્રોપ કરી. રેફરીએ તેને આ અંગે ચેતવણી પણ આપી હતી. પરંતુ, સ્વીટીએ છેલ્લી ક્ષણ સુધી તેની તાકાત બચાવી લીધી હતી અને હૂટર વાગે તે પહેલા જ તેણે મુક્કા વરસાવ્યા હતા, અને ચાઇનીઝ બોક્સર તેના અપરકટ અને જબ્સને સંભાળી શક્યો ન હતો. 9 વર્ષ પહેલા સ્વીટીને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો હતો. હવે ગોલ્ડ જીતીને તેણે આ મુશ્કેલી દૂર કરી છે.

Nitu and Saweety strike historic gold at Mahindra IBA Women’s World Boxing Championships

આ વખતે 30 વર્ષીય સ્વીટીએ ગોલ્ડ મેડલ જીતવા માટે તેના તમામ પ્રયાસો કર્યા અને 2018ની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન વાંગ લીનાને તેના પર હાવી થવા દીધી નહીં. 2014માં દક્ષિણ કોરિયામાં રમાયેલી વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં સ્વીટી બોરાને ચીનની યાંગ શિયાઓલી સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને હવે તેણે ચીનની બોક્સરને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે.સ્વીટી બોરાને ગોલ્ડ મેડલ જીતવા બદલ 82.7 લાખ રૂપિયા મળશે. રવિવારે, વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયન નિખાત ઝરીન અને ટોક્યો ઓલિમ્પિકની બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા લોવલિના બોર્ગોહેન તેમની અંતિમ મેચમાં ટકરાશે.

