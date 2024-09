પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સમાં ભારતને 21મો મેડલ મળ્યો

ભારતે પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સમાં તેનો 21મો મેડલ જીત્યો છે. સચિન ખિલારીએ પુરુષોની શોટ પુટ સ્પર્ધામાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. સચિન ખિલારીએ સાતમા દિવસે ભારતનું ખાતું ખોલાવ્યું અને પુરુષોની શોટ પુટ F46 ઈવેન્ટમાં મેડલ જીત્યો. વિશ્વ ચેમ્પિયન સચિનનો 16.32 મીટરનો થ્રો F46 કેટેગરીમાં એશિયન દ્વારા અત્યાર સુધીનો સર્વશ્રેષ્ઠ થ્રો હતો. 2023 અને 2024ના વર્લ્ડ ચેમ્પિયન સચિન ખિલારી કેનેડાના ગ્રેગ સ્ટુઅર્ટને પાછળ છોડી દીધા છે. ગ્રેગ સ્ટુઅર્ટે 16.38ના થ્રો સાથે ગોલ્ડ જીત્યો હતો.

