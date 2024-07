ભારતે ઝિમ્બાબ્વે સામે 4-1થી શ્રેણી જીતી

પાંચ મેચોની T20 શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં ભારતીય ટીમે ઝિમ્બાબ્વેને 42 રને હરાવ્યું હતું. આ જીત સાથે ભારતીય ટીમે શ્રેણી 4-1થી જીતી લીધી છે. આ પહેલા ભારતીય ટીમે બીજી (100 રન), ત્રીજી (23 રન) અને ચોથી (10 વિકેટ) T20 મેચ જીતી હતી. જ્યારે ઝિમ્બાબ્વેએ પ્રથમ મેચમાં 13 રને જીત મેળવી હતી. હરારેના હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં રવિવારે રમાયેલી પાંચમી T20 મેચમાં ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં છ વિકેટે 167 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ઝિમ્બાબ્વે 18.3 ઓવરમાં 10 વિકેટે 125 રન જ બનાવી શકી હતી. ભારતે આ મેચ 42 રને જીતી લીધી હતી. આ મેચમાં શિવમ દુબેને તેના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે 26 રન બનાવ્યા અને બે વિકેટ લીધી. જ્યારે, વોશિંગ્ટન સુંદરને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. તેણે કુલ 28 રન બનાવ્યા અને આઠ વિકેટ લીધી.

A 42-run victory in the 5th & Final T20I 🙌 With that win, #TeamIndia complete a 4⃣-1⃣ series win in Zimbabwe 👏👏 Scorecard ▶️ https://t.co/TZH0TNJcBQ#ZIMvIND pic.twitter.com/oJpasyhcTJ — BCCI (@BCCI) July 14, 2024

ઝિમ્બાબ્વે માટે ખરાબ શરૂઆત

168 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઝિમ્બાબ્વેની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. મુકેશ કુમારે ટીમને પહેલો ઝટકો આપ્યો હતો. તેણે એક રનના સ્કોર પર માધવેરેને બોલ્ડ કર્યો હતો. તે ખાતું ખોલાવ્યા વગર જ પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. આ પછી મુકેશે બ્રાયન બેનેટ પર નિશાન સાધ્યું અને તેને શિવમ દુબેના હાથે કેચ કરાવ્યો. તે માત્ર 10 રન બનાવી શક્યો હતો.

મારૂમણી-માયર્સ વચ્ચે 44 રનની ભાગીદારી

આ પછી મારુમણી અને માયર્સે ચાર્જ સંભાળ્યો. બંને વચ્ચે ત્રીજી વિકેટ માટે 44 રનની ભાગીદારી થઈ હતી જેને સુંદરે નવમી ઓવરમાં તોડી હતી. તેણે મારુમણીને એલબીડબ્લ્યુ આઉટ કર્યો હતો. તે 27 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો જ્યારે માયર્સ 34 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. આ મેચમાં સિકંદર રઝાએ આઠ રન, કેમ્પબેલે ચાર રન, મદંડેએ એક રન, માવુતાએ ચાર રન બનાવ્યા હતા.

For his all-round impact in the 5th T20I, Shivam Dube wins the Player of the Match award 🏆👏 Scorecard ▶️ https://t.co/TZH0TNJcBQ#TeamIndia | #ZIMvIND | @IamShivamDube pic.twitter.com/yxO8KifBK5 — BCCI (@BCCI) July 14, 2024

અકરમનું જોરદાર પ્રદર્શન

ભારત સામે આ સિરીઝની પોતાની પ્રથમ મેચ રમનાર ફરાઝ અકરમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે પહેલા પોતાની બોલિંગથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા. આ પછી તે બેટથી પણ ચમક્યો. તેણે 13 બોલમાં બે ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાની મદદથી 27 રન બનાવ્યા હતા. મુકેશ કુમારે 19મી ઓવરમાં અકરમને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો હતો. જ્યારે, નાગરવાએ શૂન્ય અને મુઝારાબાનીએ એક રન (અણનમ) બનાવ્યો હતો.

ભારતીય બોલરોએ તબાહી મચાવી હતી

ભારત તરફથી મુકેશ કુમારે કુલ ચાર વિકેટ લીધી હતી. તેણે માધવેરે, બેનેટ, અકરમ અને નગરાવાને આઉટ કર્યા. આ સિવાય શિવમ દુબેએ બે જ્યારે તુષાર, સુંદર અને અભિષેકને એક-એક વિકેટ મળી હતી.

5⃣ matches

8⃣ wickets 🙌 For his brilliance with the ball, Washington Sundar becomes the Player of the series 👏👏 Scorecard ▶️ https://t.co/TZH0TNJcBQ#TeamIndia | #ZIMvIND | @Sundarwashi5 pic.twitter.com/pVBJ29nreN — BCCI (@BCCI) July 14, 2024

જયસ્વાલે પ્રથમ બોલ પર 13 રન બનાવ્યા હતા

આ મેચમાં ભારતની શરૂઆત શાનદાર રહી હતી. યશસ્વી જયસ્વાલે ઇનિંગ્સના પહેલા જ બોલ પર 13 રન બનાવ્યા હતા. વાસ્તવમાં, સિકંદર રઝાએ પહેલા બોલ પર નો બોલ કર્યો હતો જેના પર જયસ્વાલે સિક્સર ફટકારી હતી. આ પછી ફ્રી હિટનો ફાયદો ઉઠાવીને તેણે બીજી સિક્સ ફટકારી. જોકે, આ ઓવરના ચોથા બોલ પર રઝાએ તેને બોલ્ડ આઉટ કર્યો હતો. આ પછી અભિષેક શર્મા બેટિંગ કરવા આવ્યો જે માત્ર 14 રન બનાવી શક્યો. પાવરપ્લેમાં ભારતે ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. કેપ્ટન ગીલનું બેટ પણ આજે શાંત રહ્યું હતું. તે માત્ર 13 રન જ બનાવી શક્યો હતો.

સેમસને તેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની બીજી અડધી સદી ફટકારી હતી

આ પછી સંજુ સેમસન અને રિયાન પરાગે ચાર્જ સંભાળ્યો. બંને વચ્ચે ચોથી વિકેટ માટે 65 રનની ભાગીદારી થઈ હતી. માવુતાએ 15મી ઓવરમાં પરાગને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો હતો. તે 22 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. જ્યારે સંજુ સેમસન 58 રનની તોફાની ઇનિંગ રમીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. તેણે 39 બોલમાં તેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની બીજી અડધી સદી ફટકારી. વિકેટકીપર બેટ્સમેને પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન એક ફોર અને ચાર સિક્સર ફટકારી હતી. આ મેચમાં શિવમ દુબેએ 26 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે, રિંકુ 11 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો અને સુંદર એક રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો. ઝિમ્બાબ્વે તરફથી મુઝારાબાનીએ બે જ્યારે રઝા રિચર્ડ અને માવુતાને એક-એક વિકેટ ઝડપી હતી.