IND vs SL: શ્રીલંકાએ બીજી વન-ડેમાં ભારતને હરાવ્યું

શ્રીલંકાએ બીજી ODI મેચમાં ભારતને 32 રને હરાવ્યું છે. શ્રેણીની પ્રથમ મેચની જેમ આ વખતે પણ ટીમ ઈન્ડિયાને સારી શરૂઆત મળી હતી, પરંતુ મિડલ ઓર્ડરની બેટિંગની નિષ્ફળતાને કારણે ટીમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. શ્રીલંકાની ટીમ લગભગ 3 વર્ષ બાદ ભારતને વનડે મેચમાં હરાવવામાં સફળ રહી છે. ભારતીય મિડલ ઓર્ડર બેટિંગ વિશે વાત કરીએ તો, શિવમ દુબે અને કેએલ રાહુલ શૂન્ય પર આઉટ થયા હતા, જ્યારે શ્રેયસ અય્યર પણ રનના સંદર્ભમાં બે આંકડાને સ્પર્શી શક્યો ન હતો. યજમાન શ્રીલંકા માટે જેફરી વેન્ડરસન સૌથી અસરકારક બોલર સાબિત થયો, તેણે કુલ 6 વિકેટ ઝડપી.

શ્રીલંકાએ પહેલા રમતા સ્કોરબોર્ડ પર 240 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે ભારત લક્ષ્યનો પીછો કરવા મેદાનમાં ઉતર્યું ત્યારે રોહિત શર્મા અને શુભમન ગીલે ટીમને શાનદાર શરૂઆત અપાવી હતી. બંને વચ્ચે 97 રનની ઓપનિંગ પાર્ટનરશિપ થઈ હતી અને આ દરમિયાન કેપ્ટન રોહિતે 29 બોલમાં પોતાની ફિફ્ટી પૂરી કરી હતી. રોહિતે પોતાની ઈનિંગમાં 44 બોલમાં 64 રન બનાવ્યા, આ દરમિયાન તેણે 5 ફોર અને 4 સિક્સર પણ ફટકારી. બીજી તરફ ગિલે 35 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. તેમની 97 રનની ભાગીદારી બાદ વિકેટ પડવાની શરૂઆત થઈ હતી.

