આવતીકાલથી ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે ટેસ્ટ સિરીઝ શરૂ થશે

રોહિત શર્માની કેપ્ટન્સીમાં ટીમ ઈન્ડિયા પ્રથમ વખત દક્ષિણ આફ્રિકામાં ટેસ્ટ સિરીઝ શરૂ કરવા જઈ રહી છે. આ શ્રેણી આવતીકાલે એટલે કે 26મી ડિસેમ્બરથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે ગયેલી ટીમ ઈન્ડિયાએ 3 મેચની T20 અને ODI શ્રેણી રમ્યા બાદ 2 મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવા માટે સંપૂર્ણ તૈયારી કરી લીધી છે.

#TeamIndia members are here at the SuperSport Park, as they gear up for the 1st Test against South Africa.#SAvIND pic.twitter.com/NEKEpSqL7s — BCCI (@BCCI) December 24, 2023



વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં હાર બાદ રોહિત શર્મા પ્રથમ વખત મેદાનમાં ઉતરશે અને કેપ્ટનશીપ કરશે. આ વખતે પણ રોહિત શર્માની સુકાનીપદની કઠિન કસોટી થવાની છે, કારણ કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ક્યારેય દક્ષિણ આફ્રિકામાં વનડે શ્રેણી જીતી શકી નથી. રોહિત શર્મા પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા વિરાટ કોહલી, મહેન્દ્ર સિંહ ધોની, સૌરવ ગાંગુલી, સચિન તેંડુલકર અને કપિલ દેવ જેવા દિગ્ગજ કેપ્ટનના નેતૃત્વમાં ટેસ્ટ સિરીઝ રમવા માટે દક્ષિણ આફ્રિકા ગઈ છે, પરંતુ કોઈ પણ કેપ્ટન ભારતને ટેસ્ટ સિરીઝમાં જીત અપાવી શક્યો નથી.

Test Match Mode 🔛#TeamIndia batters are geared up for the Boxing Day Test 😎#SAvIND pic.twitter.com/Mvkvet6Ed9 — BCCI (@BCCI) December 25, 2023

આવી સ્થિતિમાં રોહિત શર્મા માટે સાઉથ આફ્રિકામાં યોજાનારી આ ટેસ્ટ સિરીઝ કોઈપણ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીથી ઓછી મુશ્કેલ પરીક્ષા નથી. જો ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આ 2 મેચોની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં યજમાન ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવી દે છે, તો રોહિત શર્મા ભારતનો પહેલો સુકાની હશે જેણે ભારતને દક્ષિણ આફ્રિકામાં ટેસ્ટ શ્રેણી જીતાડ્યું. આવી સ્થિતિમાં આ જીત ચોક્કસપણે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં હાર માટે મલમનું કામ કરશે.

Preps in full swing for the Boxing Day Test 🙌#TeamIndia sharpen their fielding skills ahead of the first #SAvIND Test tomorrow in Centurion 👌👌 pic.twitter.com/SftEN2kDED — BCCI (@BCCI) December 25, 2023

દક્ષિણ આફ્રિકામાં રમાયેલી ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ભારતનું પ્રદર્શન

1992માં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 1-0થી હરાવ્યું હતું.

1996-97માં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 2-0થી હરાવ્યું હતું.

2001-02માં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 1-0થી હરાવ્યું હતું.

2006-07માં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 2-1થી હરાવ્યું હતું.

2010-11માં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ભારત વચ્ચેની શ્રેણી 1-1થી ડ્રો રહી હતી.

2013-14માં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 1-0થી હરાવ્યું હતું.

2017-18માં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 2-1થી હરાવ્યું હતું.

દક્ષિણ આફ્રિકાએ 2021-22માં ભારતને ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 2-1થી હરાવ્યું હતું

આ તમામ શ્રેણીમાંથી માત્ર એક જ વાર એવું બન્યું છે કે ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકામાં રમાયેલી ટેસ્ટ શ્રેણી ડ્રો કરી હોય. હવે જોવાનું એ રહેશે કે શું રોહિત શર્મા એ કામ કરી શકશે જે ભારતના ઘણા મહાન કેપ્ટન દક્ષિણ આફ્રિકા જઈને કરી શક્યા નથી.