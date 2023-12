IND vs SA: ભારતે સાઉથ આફ્રિકાને 78 રને હરાવી શ્રેણી જીતી

કેએલ રાહુલે આખરે 23 મહિના પહેલા સાઉથ આફ્રિકા સામે મળેલી હારનો બદલો લઈ લીધો છે. પાર્લમાં રમાયેલી ODI શ્રેણીની ત્રીજી અને છેલ્લી મેચમાં ભારતીય ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકાને 78 રનથી હરાવ્યું અને આ સાથે 3 મેચની શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી. વનડે ક્રિકેટમાં સંજુ સેમસન (108)ની પ્રથમ સદી અને પછી વોશિંગ્ટન સુંદર-અર્શદીપ સિંહની જોરદાર બોલિંગના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાને 297 રનના લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા ન દીધું. આ સાથે રાહુલે જાન્યુઆરી 2022માં પોતાની કેપ્ટનશીપમાં 0-3થી મળેલી હારનો બદલો પણ લઈ લીધો હતો.

સંજુ સેમસને આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરની પ્રથમ સદી ફટકારી

બોલેન્ડ પાર્ક ખાતે ગુરુવારે 21 ડિસેમ્બરે રમાયેલી શ્રેણીની છેલ્લી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 8 વિકેટ ગુમાવીને 296 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયાને આ સ્થાન સુધી લઈ જવામાં સૌથી મોટો ફાળો સંજુ સેમસનનો હતો, જેણે પોતાના આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરની પ્રથમ સદી ફટકારી હતી. ટીમ ઈન્ડિયામાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવાની આશાઓ રાખવા માટે સંજુ માટે આ મેચમાં રમવું જરૂરી હતું અને ભારતીય બેટ્સમેને મુશ્કેલ સંજોગોમાં આમ કર્યું અને જીતનો પાયો નાખ્યો. 2018 માં વિરાટ કોહલીની કપ્તાની હેઠળ ભારતે પ્રથમ વખત દક્ષિણ આફ્રિકામાં ODI શ્રેણી જીતી હતી. હવે રાહુલ માત્ર બીજી વખત ટીમને આ સફળતા અપાવ્યો છે.

