ભારતે રોમાંચક મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 11 રને હરાવ્યું

IND vs SA મેચ રિપોર્ટ: ભારતે ત્રીજી T20 મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 11 રને હરાવ્યું છે. પ્રથમ બેટિંગ કરવા આવેલી ભારતીય ટીમે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટે 219 રન બનાવ્યા હતા. જેના જવાબમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે 208 રન જ બનાવી શકી હતી. આ રીતે સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે 11 રને જીત મેળવી હતી. આ જીત પછી ભારતીય ટીમ 4 T20 મેચોની શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ છે. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે માર્કો જેન્સને 17 બોલમાં 54 રનની શાનદાર ઈનિંગ રમી હતી, પરંતુ તે પોતાની ટીમને હારથી બચાવી શક્યો નહોતો. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 4 ફોર અને 5 સિક્સર ફટકારી હતી. આ સિવાય હેનરિક ક્લાસને 22 બોલમાં 41 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.

#TeamIndia emerge victorious in a high-scoring thriller in Centurion 🙌

They take a 2⃣-1⃣ lead in the series with one final T20I remaining in the series 👏👏

Scorecard – https://t.co/JBwOUChxmG#SAvIND pic.twitter.com/StmJiqhI7q

— BCCI (@BCCI) November 13, 2024