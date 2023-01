IND vs NZ: ભારત સામે ન્યુઝીલેન્ડની ટીમની જાહેરાત

ન્યૂઝીલેન્ડના ઝડપી બોલર ડગ બ્રેસવેલને ઈજાગ્રસ્ત મેટ હેનરીના સ્થાને ભારત અને પાકિસ્તાન સામેની વનડે શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટે ભારતના પ્રવાસ માટે ટિમ સાઉથીની જગ્યાએ જેકબ ડફીનો પણ સમાવેશ કર્યો છે. કરાચીમાં પાકિસ્તાન સામેની બીજી ટેસ્ટ મેચના છેલ્લા દિવસે હેનરીના પેટના સ્નાયુઓ તણાઈ ગયા હતા. તેમને તેમાંથી સાજા થવામાં બેથી ચાર અઠવાડિયા લાગશે.

Pace-bowling @CentralStags all-rounder Doug Bracewell has been called up to replace the injured Matt Henry in the BLACKCAPS ODI squads for Pakistan and India. #PAKvNZ #INDvNZ https://t.co/u9NBL3pLRe

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 8, 2023