IND vs NEP: ભારતે DL મેથડથી નેપાળને 10 વિકેટથી હરાવ્યું

રોહિત શર્માની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે નેપાળને હરાવ્યું છે. વરસાદથી પ્રભાવિત મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ નેપાળને 10 વિકેટે હરાવ્યું હતું. આ સાથે જ આ જીત બાદ ટીમ ઈન્ડિયા સુપર-4 રાઉન્ડમાં પહોંચી ગઈ છે. વરસાદ બાદ ભારતીય ટીમને ડકવર્થ લુઈસ નિયમ હેઠળ મેચ જીતવા માટે 23 ઓવરમાં 145 રનનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો. ભારતીય ટીમે 20.1 ઓવરમાં 147 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી.

રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ ચમક્યા

ભારતીય ટીમ માટે કેપ્ટન રોહિત શર્માએ 59 બોલમાં 74 રનની ઇનિંગ રમી હતી. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 6 ફોર અને 5 સિક્સર ફટકારી હતી. જ્યારે શુભમન ગીલે 62 બોલમાં 67 રન બનાવ્યા હતા. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 8 ફોર અને 1 સિક્સર ફટકારી હતી. આ પહેલા ભારતીય ટીમના કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી નેપાળની ટીમ 48.2 ઓવરમાં 230 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. નેપાળ તરફથી વિકેટકીપર બેટ્સમેન આસિફ શેખે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. આસિફ શેખે 97 બોલમાં 58 રન બનાવ્યા હતા. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 8 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. સોમપાલ કામીએ 56 બોલમાં 48 રન બનાવ્યા હતા. કુશલ ભુર્તેલે 25 બોલમાં 38 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. આ સિવાય નેપાળના મોટાભાગના બેટ્સમેનોએ નિરાશ કર્યા હતા.

