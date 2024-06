T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતે જીત સાથે કર્યા શ્રીગણેશ

ટીમ ઈન્ડિયાએ ટી-20 વર્લ્ડ કપ 2024માં આસાન વિજય સાથે પોતાની સફર શરૂ કરી છે. ન્યૂયોર્કમાં ગ્રુપ Aની તેની પ્રથમ મેચમાં ટી ઈન્ડિયાએ ફાસ્ટ બોલરોના જોરદાર પ્રદર્શનના આધારે આયર્લેન્ડને 8 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. હાર્દિક પંડ્યા, અર્શદીપ સિંહ અને જસપ્રિત બુમરાહે આયર્લેન્ડને માત્ર 96 રનમાં આઉટ કરીને ટીમ ઈન્ડિયાની જીતનો પાયો નાખ્યો હતો, ત્યારબાદ કેપ્ટન રોહિત શર્માએ મજબૂત અડધી સદી ફટકારીને ટીમને કોઈ સમસ્યા વિના લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડી દીધી હતી. આ રીતે ટીમ ઈન્ડિયાએ જીત સાથે પોતાનું ખાતું ખોલાવ્યું. જોકે, કેપ્ટન રોહિત શર્મા રિટાયરમેન્ટ હર્ટ થયો હતો જેના કારણે ટીમને થોડો ટેન્શન છે.

