IND vs AFG : ભારતે ટોસ જીતી બેટિંગ પસંદ કરી

વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં રમાઈ રહેલા T20 વર્લ્ડ કપ 2024ના સુપર-8માં ભારતીય ટીમ અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમાઈ રહી છે. આ મેચ બાર્બાડોસની રાજધાની બ્રિજટાઉનના કેન્સિંગ્ટન ઓવલ મેદાનમાં રમાઈ રહી છે, જેમાં ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. રોહિતે પોતાના પ્લેઈંગ-11માં એક ફેરફાર કર્યો છે. તેણે ઝડપી બોલર મોહમ્મદ સિરાજને છોડીને સ્પિનર ​​કુલદીપ યાદવને તક આપી છે. આ વર્લ્ડ કપમાં કુલદીપની આ પ્રથમ મેચ છે. જ્યારે સિરાજે છેલ્લી 3 મેચમાં માત્ર 1 વિકેટ લીધી હતી.

