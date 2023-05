નવી સંસદનું ઉદ્ઘાટન: અધિનમ સંતો દ્વારા PM મોદીને સેંગોલ સોંપવામાં આવ્યું

સેંગોલને લઈને કેન્દ્ર સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલી રહી છે. દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નવા સંસદ ભવનનાં ઉદ્ઘાટનના એક દિવસ પહેલા શનિવારે (27 મે) ના રોજ અધ્યાનમ (પૂજારી)ને તેમના નિવાસસ્થાને મળ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે કોંગ્રેસ સહિત અન્ય વિપક્ષી પાર્ટીઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા અને કહ્યું કે તેઓએ તમિલ લોકોના કામને મહત્વ આપ્યું નથી.

#WATCH | Delhi | Ahead of the inauguration ceremony of #NewParliamentBuilding, PM Narendra Modi meets the Adheenams at his residence and takes their blessings. The Adheenams handover the #Sengol to the Prime Minister. pic.twitter.com/0eEaJUAX58 — ANI (@ANI) May 27, 2023



પીએમ મોદીએ નામ લીધા વિના કહ્યું, તમિલનાડુએ આપણા સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. ભારતની આઝાદીમાં તમિલ લોકોના યોગદાનને જે મહત્વ આપવું જોઈતું હતું તે આપવામાં આવ્યું નથી. હવે ભાજપે આ મુદ્દાને મુખ્ય રીતે ઉઠાવવાનું શરૂ કર્યું છે.” તેમણે કહ્યું કે તમિલ પરંપરામાં, સેંગોલ શાસન કરનાર વ્યક્તિને આપવામાં આવતું હતું, સેંગોલ એ પ્રતીક હતું કે જે વ્યક્તિ તેને ધારણ કરે છે તે દેશના કલ્યાણ માટે જવાબદાર છે અને તે કરશે. કર્તવ્યના માર્ગથી ક્યારેય ભટકો નહીં. તમને જણાવી દઈએ કે આ દરમિયાન તમિલનાડુથી દિલ્હી આવેલા અધિનમે મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે પીએમ મોદીને સેંગોલ સોંપ્યું હતું.

#WATCH | “I greet you all by bowing before you. I am fortunate that you have arrived at my residence. It is the blessings of Lord Shiv due to which I am getting the opportunity for darshan of you Shiv bhakts,” says Prime Minister Narendra Modi as addresses Adheenams at his… pic.twitter.com/NjCY751tjk — ANI (@ANI) May 27, 2023

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે બુધવારે (24 મે) કહ્યું હતું કે બ્રિટિશ શાસન દ્વારા ભારતમાં સત્તાના હસ્તાંતરણના પ્રતીક તરીકે પ્રથમ વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુને આપવામાં આવેલ ઐતિહાસિક ‘સેંગોલ’ નવી સંસદમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. ઘર. તેમના દાવાને કોંગ્રેસે ફગાવી દીધો હતો. જે બાદ વિવાદ શરૂ થયો હતો.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, “I am delighted that the symbol of India’s great tradition, #Sengol will be installed in the #NewParliamentBuilding. This Sengol will keep reminding us that we have to walk on the path of duty and remain answerable to the public.” pic.twitter.com/EWVvG1xBl0 — ANI (@ANI) May 27, 2023



1947 નો ઉલ્લેખ કર્યો

પીએમ મોદીએ અધિનમની મુલાકાતને સૌભાગ્યની વાત ગણાવી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે 1947માં એક ખાસ સેંગોલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું, તે સમયની તસવીરો આપણને યાદ અપાવે છે, આજે તે ગાઢ સંબંધોની ગાથા ઈતિહાસના પાનાની બહાર જીવંત થઈ ગઈ છે, આપણને એ પણ જાણવા મળે છે કે સત્તાના હસ્તાંતરણ સાથે શું થયું? પ્રતીક? તેમણે કહ્યું કે 1947માં સેંગોલ ગુલામી દૂર કરવાનું પ્રતીક બની ગયું હતું, આઝાદી પછી આ પૂજનીય સેંગોલને ભવ્ય મહત્વ આપવામાં આવ્યું હોત તો સારું થાત, તેને ચાલતી લાકડી તરીકે બનાવવામાં આવી હતી, તમારા સેવકે તેને પુનર્જીવિત કરવાનું કામ કર્યું છે, આજે તે છે. તેનું યોગ્ય સ્થાન મેળવી રહ્યું છે.

કોંગ્રેસે શું કહ્યું?

કોંગ્રેસે કહ્યું હતું કે સેંગોલને લઈને લોર્ડ માઉન્ટબેટન, સી રાજગોપાલાચારી અને પંડિત જવાહરલાલ નેહરુએ સેંગોલને અંગ્રેજો દ્વારા ભારતમાં સત્તા હસ્તાંતરણનું પ્રતીક ગણાવ્યું હોય તે સાબિત કરવા માટે કોઈ પુરાવા નથી. પાર્ટીના જનરલ સેક્રેટરી જયરામ રમેશે પણ કહ્યું કે, “PM મોદી તમિલનાડુમાં રાજકીય હેતુઓ માટે આ ઔપચારિક રાજદંડનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.