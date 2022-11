ગુજરાતના પાલિતાણામાં PM એ કહ્યું – વોટ બેંકની રાજનીતિ છોડી દેવી પડશે

ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 : ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે. તમામ પાર્ટીઓ જોરશોરથી પ્રચાર કરી રહી છે. ત્યારે વડાપ્રધાન મોદી પણ ગુજરાતમાં ઝંઝાવતી પ્રચાર કરી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 5 દિવસ બાદ ફરી એકવાર સભાને સંબોધવા ભાવનગર જિલ્લામાં પહોંચ્યા છે. વડાપ્રધાન પાલિતાણા, ગારીયાધાર, મહુવા અને તળાજાના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં પ્રચાર કરશે. ભાવનગર જિલ્લાના પાલિતાણા ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જાહેરસભાને સંબોધી હતી.

Outstanding rally in Palitana is an indication of the resounding support for @BJP4Gujarat among all sections of society. https://t.co/z2zZ07EjaC

— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2022