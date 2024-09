એર માર્શલ એપી સિંહ વાયુસેનાના નવા વડા બન્યા

એર માર્શલ એપી સિંહે ભારતીય વાયુસેનાના નવા વડા તરીકે કમાન સંભાળી છે. તેમને એર ચીફ માર્શલ વીઆર ચૌધરીએ ચાર્જ સોંપ્યો છે. જણાવી દઈએ કે આજે એર ચીફ માર્શલ વીઆર ચૌધરીએ સવારે વાયુ ભવનમાં પરંપરાગત ‘વૉક થ્રૂ’ કરતા પહેલા રાષ્ટ્રીય યુદ્ધ સ્મારક પર મૃત નાયકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. આ પછી, તેમને વાયુસેનાના વાયુ યોદ્ધાઓ દ્વારા વિદાય સલામી તરીકે ઔપચારિક ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું.

Air Chief Marshal VR Chaudhari handed over command of #IndianAirForce today. On the occasion, he paid homage to the departed brave hearts at the #NationalWarMemorial in the morning before undertaking the traditional ‘walk through’ at the Vayu Bhawan. He was presented a… pic.twitter.com/FlmA6BIqfj

— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 30, 2024