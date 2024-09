હરવિંદર સિંહે તીરંદાજીમાં ગોલ્ડ પર નિશાન સાધ્યું

પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સ 2024માં ભારતના મેડલની સંખ્યા હવે 22 પર પહોંચી ગઈ છે. હરવિંદર સિંહે પુરુષોની રિકર્વ તીરંદાજીમાં ગેમ્સનો 22મો મેડલ જીત્યો છે. આ વખતે હરવિંદર સિંહે ગોલ્ડ મેડલ પર નિશાન સાધ્યું છે. પેરાલિમ્પિક્સમાં આ તેનો બીજો મેડલ છે. આ પહેલા તેણે 2020 પેરાલિમ્પિકમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. આ વખતે તેની સફર ઘણી યાદગાર રહી. તેણે એવું પરાક્રમ કર્યું કે આ પહેલા કોઈ ભારતીય તીરંદાજ કરી શક્યો ન હતો.

🏹 Harvinder Singh beat Lukasz Ciszek of Poland by 6-0 in the final of Men’s Individual Recurve Open. #Paris2024 #Cheer4Bharat #Paralympics2024 @mansukhmandviya @MIB_India @PIB_India @IndiaSports @ParalympicIndia @PCI_IN_Official @Media_SAI … pic.twitter.com/nynOhB1W4G

હરવિંદર સિંહનું ઐતિહાસિક પ્રદર્શન

હરવિન્દર સિંહ ઓલિમ્પિક અથવા પેરાલિમ્પિક્સની ફાઇનલમાં પહોંચનાર ભારતીય ઇતિહાસમાં પ્રથમ તીરંદાજી ખેલાડી બન્યો. આ વખતે તેનું પ્રદર્શન ઘણું જોરદાર હતું. તેણે ફાઈનલ મેચમાં પોલેન્ડના લુકાઝ સિઝેકને 6-0થી હરાવ્યો હતો. આ સાથે તે તીરંદાજીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો હતો. આ પહેલા ફાઈનલમાં પહોંચવા માટે હરવિન્દર સિંહે સેમિફાઈનલમાં ઈરાનના મોહમ્મદરેઝા આરબ અમેરીને 6-4ના માર્જીનથી હરાવ્યો હતો. તે જ સમયે, રાઉન્ડ ઓફ 8 માં, હરવિંદર સિંહે ઇન્ડોનેશિયાના સેટિયાવાનને 6-2થી હરાવ્યો.

A very special Gold in Para Archery!

Congratulations to Harvinder Singh for winning the Gold medal in the Men’s Individual Recurve Open at the #Paralympics2024!

His precision, focus and unwavering spirit are outstanding. India is very happy with his accomplishment.… pic.twitter.com/CFFl8p7yP2

— Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2024