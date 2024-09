ગુજરાતનું સુરત બન્યું સૌથી સૌથી સ્વચ્છ શહેર

સુરતને સ્વચ્છ વાયુ સર્વેક્ષણ 2024માં પ્રથમ ક્રમાંક મળ્યો છે. આ અગાઉ સુરતને દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેર તરીકે 13મું સ્થાન મળ્યું હતું. જ્યારે આ વર્ષે 131 શહેરોને પાછળ છોડી પ્રથમ ક્રમાંક હાંસલ કર્યો છે. સુરત ધી ડાયમન્ડ સિટીએ કુલ 200 માર્ક્સમાંથી 194 માર્ક્સ મેળવ્યા છે.

સુરત 2023-24ના પીએમ10 ના રજકણોમાં 12.71 ટકાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવામાં સફળ રહ્યું છે. ગયા વર્ષે યોજાયેલા સર્વેમાં સુરતને 13મો ક્રમાંક મળ્યો હતો અને ઇન્દોર પ્રથમ ક્રમે આવ્યું હતું. 2023માં સુરતે ખૂટતી સુવિધા, કેટલાક પગલાં અને ત્રુટીઓનું નિવારણ કરતાં આ ક્રમ આવ્યો હોવાનું કહેવાય છે. આ સિદ્ધિ બદલ 7મી સપ્ટેમ્બરે જયપુરના નેશનલ મિશન ફોર ક્લીન એર કાર્યક્રમ અંતર્ગત યોજનારા સમારંભમાં કેન્દ્રીય પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય દ્વારા નેશનલ ક્લીન એર સિટીના બહુમાન સાથે 1.5 કરોડની ઇનામી રકમ, ટ્રોફી અને પ્રમાણપત્ર અપાશે.

#Surat has achieved a remarkable feat by securing the top position in the Vayu Survekshan 2024 rankings for cities with a population exceeding 1 million.

This accolade highlights Surat’s outstanding commitment to improving air quality and environmental sustainability. pic.twitter.com/Iu2RTfg7Z2

