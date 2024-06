રોંગ સાઇડ વાહન ચલાવતા પકડાયા તો થશો જેલભેગા

અમદાવાદઃ અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં અનેક લોકો ફરીને જવાની આળસને કારણે રોંગ સાઇડમાંથી વાહન ચલાવતા હોય છે. લોકો નિશ્ચિત જગ્યાએ જવા માટે વારંવાર શોર્ટકટ લેતા હોય છે, જેથી ટ્રાફિકમાં આ રોંગ સાઇડ જતા લોકોને કારણે ક્યારેક અકસ્માત થાય છે અથવા તો ટ્રાફિકમાં સમસ્યા સર્જાય છે.

જોકે હવે આવા રોંગ સાઇડ જનારા લોકોની ખેર નથી. હવે પોલીસ કડક પગલાં ભરવા માટે તૈયાર છે, હવે રોંગ સાઇડમાં કોઈ વ્યક્તિ પણ પકડાશે તો તો ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ જપ્ત કે કેન્સલ થવાથી લઈ પોલીસ ફરિયાદ તથા ધરપકડ પણ થઈ શકે છે. હાલમાં જ પોલીસે લક્ઝરી બસના ડ્રાઇવરને રોંગ સાઇડમાં આવતા પકડી પાડ્યો હતો અને બાદમાં તેની સામે કડક પગલાં ભર્યાં હતાં.

FIR registered under section 279 of IPC and section 177, 184 of MV Act.

Apart from that the bus is being detained and report is also being sent to RTO for cancellation of Lisence. https://t.co/NcwjXgsuEZ

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 17, 2024