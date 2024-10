કચ્છની ધરા ફરી ધણધણી ઉઠી, 4 રિક્ટર સ્કેલનો ભૂકંપ અનુભવાયો

કચ્છ: ગુજરાતના કચ્છની ધરા ફરી એક ધણીધણી ઊઠી હતી. 2001ના ભૂંકપ બાદ અવાર નવાર કચ્છમાં ભૂંકપના આંચકાનો અનુભવ થતો રહે છે. ત્યારે કચ્છ જિલ્લામાં ફરી એકવાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. માહિતી અનુસાર આ ભૂકંપના આંચકા મધરાત્રે લગભગ 3 વાગ્યે અને 54 મિનિટે અનુભવાયા હતા. ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 4 બતાવાઈ છે. જેના લીધે અફરા-તફરી મચી ગઇ હતી અને લોકો ઊંઘમાંથી ઊઠીને ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા.

કચ્છમાં સમયાંતરે નાના મોટા આંચકા આવતા રહે છે. આજે રાત્રે 3 વાગ્યાને 54 મિનિટે 4 રિકટર સ્કેલનો આંચકો આવતા લોકો ઉંઘમાંથી જાગી ગયા હતા અને ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. 4 રિકટર સ્કેલનો આંચકો હોય લોકોએ આંચકાનો અનુભવ કર્યો હતો. સિસ્મોલોજી વિભાગમાં નોંધાયા મુજબ આંચકાનું કેન્દ્રબિંદુ કચ્છની સામે પાર પાકિસ્તાનના સરહદી નિર્જન સ્થળે નોંધાયું હતું. 4ની તિવ્રતા ધરાવતા મધ્યમ કક્ષાના આંચકાના કારણે તેની અસર ખાવડા સુધી વર્તાઈ હતી.

Earthquake of Mag: 4.0, hit on Date:17-10-2024 Time: 03:54:40 AM IST,Region:47 KM NNE of Khavda, Kutch. Institute of Seismological Research, Gandhinagar@choprasumer #earthquakereport #gujaratearthquakes

— Institute of Seismological Research (@IsrGujarat) October 17, 2024