ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગે TET-1 પરીક્ષાનો સમયગાળો વધાર્યો

ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગે પ્રાથમિક શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી (TET-1)ની પરીક્ષાના નિયમોમાં મોટો સુધારો કર્યો છે. 20 એપ્રિલ, 2019ના જૂના ઠરાવમાં ફેરફાર કરીને હવે TET-1 પરીક્ષાનો સમયગાળો 90 મિનિટથી વધારીને 120 મિનિટ (બે કલાક) કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ સુધારાથી પરીક્ષા આપતા ઉમેદવારોને પ્રશ્નપત્ર ઉકેલવા માટે વધુ સમય મળશે.
પરીક્ષાનો સમયગાળો બદલાયો
અગાઉ TET-1 અને TET-2 બંને પરીક્ષાઓ માટે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનો સમયગાળો કુલ 90 મિનિટનો હતો. પરંતુ હવે આ ફેરફાર માત્ર TET-1 માટે જ લાગુ પડશે. આ નિર્ણયનો મુખ્ય હેતુ ઉમેદવારોને પૂરતો સમય આપીને શાંતિથી અને સચોટ રીતે જવાબો લખવાની તક પૂરી પાડવાનો છે. આ જાહેરાત બાદ, પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા હજારો ઉમેદવારોને મોટી રાહત મળી છે, કારણ કે તેમને પ્રશ્નપત્ર ઉકેલવા માટે પૂરતો સમય મળશે, જેનાથી તેમનું પ્રદર્શન સુધરી શકે છે.