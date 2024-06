ગૌતમ ગંભીરે અમિત શાહ સાથે કરી મુલાકાત

લોકસભા ચૂંટણી 2024માં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તેના સહયોગી દળો સાથે મળીને સતત ત્રીજી વખત સરકાર બનાવી છે. NDA સરકાર બન્યા બાદ પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર ગૌતમ ગંભીરે દેશના કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી છે. ગંભીરે અમિત શાહને તાજેતરની ચૂંટણીમાં મળેલી સફળતા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેણે પોતાના ‘X’ એકાઉન્ટ પર પોતાની અને અમિત શાહની મુલાકાતનો ફોટો શેર કર્યો અને કેપ્શનમાં લખ્યું કે માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીના નેતૃત્વમાં ભારત સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ વધુ સારું બનશે અને દેશમાં સ્થિરતા વધશે.

Met with Hon’ble HM Shri @AmitShah Ji to congratulate him on recent electoral success. His leadership as the Home Minister will further strengthen the security and stability of our nation! pic.twitter.com/IvjqFopaFC

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) June 17, 2024