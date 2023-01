નવા વર્ષ પર ઓસ્ટ્રિયા પહોંચ્યા વિદેશ મંત્રી જયશંકર

વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર 3 જાન્યુઆરી સુધી સાયપ્રસ અને ઓસ્ટ્રિયાના પ્રવાસે છે. તેઓ 29 થી 31 ડિસેમ્બર, 2022 દરમિયાન રિપબ્લિક ઓફ સાયપ્રસ (RoC)ની મુલાકાતે હતા, જ્યારે તેઓ હાલમાં ઑસ્ટ્રિયામાં છે. મુલાકાત પહેલા જારી કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ ઓસ્ટ્રિયામાં યુરોપિયન અને આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતોના ઓસ્ટ્રિયાના ફેડરલ મિનિસ્ટર એલેક્ઝાન્ડર શૈલેનબર્ગ, ફોરેન મિનિસ્ટર (EAM)ને મળશે. આજે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે ઓસ્ટ્રિયામાં વિદેશ મંત્રી એલેક્ઝાંડર શૈલેનબર્ગ સાથે મુલાકાત કરી. અગાઉ, જયશંકરે હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવના સ્પીકર અનિતા ડેમેટ્રિયુને પણ મળ્યા હતા અને NRI સાથે વાતચીત કરી હતી. આ વર્ષે ભારત અને સાયપ્રસ રાજદ્વારી સંબંધોના 60 વર્ષ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે.

Delighted to see my good friend Alexander Schallenberg in Vienna. My first diplomatic engagement in 2023.

Thank him for inviting us to join the traditional New Year’s concert in Vienna.@a_schallenberg pic.twitter.com/poBozXetQ7

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 1, 2023