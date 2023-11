ચૂંટણી પંચે સિદ્ધારમૈયા સરકારને મોકલી નોટિસ

ચૂંટણી પંચે સિદ્ધારમૈયાની આગેવાની હેઠળની કર્ણાટક સરકારને નોટિસ જારી કરી છે. તેલંગાણામાં સરકારી જાહેરાતો આપીને આદર્શ આચાર સંહિતાના કથિત ઉલ્લંઘનને લઈને ચૂંટણી પંચે સોમવારે આ નોટિસ જારી કરી છે. ચૂંટણી પેનલે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) અને તેલંગાણાની સત્તારૂઢ ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ (BRS) એ કહ્યું હતું કે કર્ણાટક સરકારે કેટલાક અખબારોની હૈદરાબાદ આવૃત્તિમાં જાહેરાતો પ્રકાશિત કરી હતી.

EC seeks explanation from Congress govt in Karnataka over ads publicising its achievements in newspapers in poll-bound Telangana

— Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2023