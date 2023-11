PM મોદીની ડિગ્રી કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી CM કેજરીવાલને કોઈ રાહત ન મળી

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને PM મોદીની ડિગ્રી કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી રાહત મળી નથી. ગુરુવારે અદાલતે કેજરીવાલની કેજરીવાલની અરજીને ફગાવી દીધી હતી જેમાં કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ (CIC)ના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની શૈક્ષણિક ડિગ્રી વિશે માહિતી આપવા માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટીને આપેલા નિર્દેશને રદ કરવાની માંગ કરી હતી. પરંતુ સમીક્ષા કરવાની અપીલ કરવામાં આવી હતી.

Guj HC rejects Kejriwal’s plea against court order quashing CIC directive to varsity to provide information on PM Modi’s degree

— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2023