ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં ભારતે 3 ગોલ્ડ જીત્યા

ચેસ ઓલિમ્પિયાડના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર ભારતે એવું કંઈક કર્યું છે જે 97 વર્ષમાં પહેલાં ક્યારેય થઈ શક્યું ન હતું. ડી ગુકેશ અને અર્જુન એરિગેસીના બળ પર ભારતે ચેસ ઓલિમ્પિયાડના ઓપન વિભાગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. આ ઉપરાંત મહિલા વિભાગમાં પણ ભારતે ગોલ્ડ કબજે કર્યો છે. બીજી તરફ ગુકેશે પણ વ્યક્તિગત ઈવેન્ટમાં ગોલ્ડ જીત્યો છે. આ રીતે ભારતે 3 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં ભારતે આ બંને વિભાગમાં ગોલ્ડ જીત્યો હોય તેવું પણ પ્રથમ વખત બન્યું છે. હંગેરીની રાજધાની બુડાપેસ્ટમાં રમાઈ રહેલી 45મી ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં ગુકેશે વ્લાદિમીર ફેડોસીવને હરાવ્યો, જ્યારે એરિગેસીએ જાન સુબેલને હરાવ્યો.

🇮🇳 Arjun Erigaisi beats Jan Subelj 🇸🇮

This was the crucial first result of the match, giving India the lead. Gukesh D and Praggnanandhaa R followed up with victories, making history as India secured their first-ever #ChessOlympiad gold medal! 🇮🇳🏅♟️

📹 Final moments of Arjun… pic.twitter.com/JTGFuulY5V

— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 22, 2024