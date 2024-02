ચંપઈ સોરેન આવતીકાલે ઝારખંડના CM તરીકે શપથ લેશે

ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે ચૂંટાયેલા ચંપાઈ સોરેન શુક્રવારે મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેશે. ગુરુવારે રાત્રે તેઓ રાજ્યપાલ સીપી રાધાકૃષ્ણનને મળ્યા હતા. આ પછી એક તસવીર પણ સામે આવી જેમાં તે રાજ્યપાલ સાથે જોવા મળી રહ્યો છે. ઝારખંડના રાજ્યપાલ સીપી રાધાકૃષ્ણને ચંપઈ સોરેનની મુખ્યમંત્રી તરીકે નિમણૂક કરી અને તેમને શપથ લેવા આમંત્રણ આપ્યું.

PHOTO | Jharkhand Governor Shri CP Radhakrishnan today appointed Champai Soren as the nominated CM and invited him to take oath.

(Image Source: Third Party) pic.twitter.com/0qLUmlluep

— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2024