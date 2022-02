ICICI ડિરેક્ટમાં ખામીથી યુઝર્સ પરેશાનઃ સાઇટ હવે ઠીક

નવી દિલ્હીઃ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લેટફોર્મ ICICIdirectની વેબસાઇટ ICICIdirect.com બુધવારે સવારે 10 કલાકે ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ નહોતી, કેમ કે એની વેબસાઇટમાં ટેક્નિકલ ખામી સર્જાઈ હતી. કંપનીએ એની વેબસાઇટ પર એક મેસેજ મૂક્યો હતો કે આ વ્બસાઇટની સર્વિસ 11 ફેબ્રુઆરી સુધી ઉપલબ્ધ નહીં થાય. જે રોકાણકારોએ સવારે વેબસાઇટ અને એપથી લોગઇન કરવાના પ્રયાસ કર્યા હતા, તેઓ નિરાશ થયા હતા. જોકે હવે વેબસાઇટ સુચારુ રૂપે ચાલવા લાગી છે.

કંપનીએ બુધવારે ટ્વીટ કર્યું હતું કે કંપનીની વેબસાઇટ પર નેટવર્ક સમસ્યા સર્જાવાને કારણે ICICIdirect.com પર શેરબજારની કામગીરી કરતા યુઝર્સને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અમે આ અસુવિધા બદલ ખેદ છે અને અમે આ સમસ્યા જલદી ઠીક કરવા પર કામ કરી રહ્યા છીએ, એમ કંપનીએ કહ્યું હતું.

Due to an unprecedented network issue, you may face intermittent issues while accessing your ICICIdirect account. We are working to resolve this as soon as possible. We sincerely regret the inconveniece caused.

— ICICIdirect (@ICICI_Direct) February 9, 2022