‘ડર હૈ તો ક્યા ચુપ રહોગે’ કોલકાતા રેપ-મર્ડર કેસ પર કુમાર સાનુનું મોટુ નિવેદન

મુંબઈ: પ્રખ્યાત ગાયક કુમાર સાનુએ તાજેતરમાં કોલકાતા રેપ મર્ડર કેસ વિશે ખુલીને વાત કરી હતી અને એટલું જ નહીં, તેણે કેટલાક લોકોની નિંદા પણ કરી હતી. તેમણે કોલકાતા બળાત્કાર-હત્યા કેસ પર મૌન જાળવવા બદલ સેલિબ્રિટીઓની પણ ટીકા કરી છે. આ ઘટનાને લઈને પશ્ચિમ બંગાળમાં વિરોધ થઈ રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે પણ આરજી કાર મેડિકલ કોલેજમાં બનેલી ઘટના પર ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે. આ દરમિયાન હવે કુમાર સાનુનો ​​એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તે આ વિશે વાત કરતી વખતે ખૂબ જ ઉદાસ દેખાઈ રહ્યા છે.

સેલિબ્રિટીઓમાં હિંમત નથી

X પર એક વિડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં કુમાર સમજાવે છે કે કેવી રીતે બોલિવૂડ સેલેબ્સ હજુ સુધી કોલકાતા બળાત્કાર અને હત્યા કેસ વિશે બોલ્યા નથી. તેમણે કહ્યું,’ કોલકાતામાં બનેલી ઘટના વિશે આપણું બોલિવૂડ નહીં, પરંતુ ટોલીવુડમાંથી કોઈ બોલે છે, ટોલીવૂડના કયા લોકો બહાર આવ્યા? મને ફક્ત એક નામ જણાવો, આ લોકો જવાબ નથી આપતા. એક ડર છે… જો આપણે બોલીએ તો શું થશે? તેમનામાં જરાય હિંમત નથી, હિંમત જ નથી.’

Kumar Sanu slams Bollywood Celebrities for not speaking on RG Kar Rape and Murder case.

Says Bollywood celebs don’t have guts and humanity. They fear about what will happen if they speak against Mamata.

“जो सच है उसको बोलना पड़ेगा, वरना झूठ आपके घर में आ जाएगा” pic.twitter.com/XG7wCCeUeT

