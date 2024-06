કંગના રનૌતને ચંદીગઢ એરપોર્ટ પર CISF મહિલા જવાને મારી થપ્પડ

બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને બીજેપી સાંસદ કંગના રનૌતને ચંદીગઢ એરપોર્ટ પર CISF ગાર્ડ દ્વારા થપ્પડ મારવામાં આવી છે. અભિનેત્રીએ આક્ષેપો કર્યા છે અને કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. થપ્પડ મારનાર ગાર્ડનું નામ કુલવિંદર કૌર હોવાનું કહેવાય છે. કંગના રનૌતના રાજકીય સલાહકાર અનુસાર, ચંદીગઢ એરપોર્ટની અંદર CISF મહિલા ગાર્ડે કંગના રનૌતને થપ્પડ મારી હતી. તેઓએ માંગ કરી છે કે સીઆઈએસએફ ગાર્ડને હટાવવા જોઈએ અને તેમની સામે વહેલી તકે કાર્યવાહી કરવામાં આવે. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે CISF ગાર્ડ ખેડૂતોના આંદોલન વિરુદ્ધ બોલવા બદલ કંગના રનૌતથી નારાજ હતો.

CISF constable Kulwinder Kaur slapped Mandi MP Kangana Ranaut.

Why? Because She was upset with her on her previous remarks about Farmer’s Protest.

They don’t even care about their position and duty.

She must be arrested. pic.twitter.com/B3USt2TCCi pic.twitter.com/g9igQqndLy

— Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) June 6, 2024