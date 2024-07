મુખ્યમંત્રી પરિષદની બેઠકમાં નેતાઓને મળ્યો ‘મોદી મંત્ર’

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિત ભાજપના ટોચના નેતાઓએ રવિવારે સતત બીજા દિવસે ઘણા મુદ્દાઓ પર ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરી. આ બેઠકમાં ભાજપ શાસિત 13 રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ અને 15 નાયબ મુખ્યમંત્રીઓએ હાજરી આપી હતી. આ સાથે એનડીએ શાસિત કેટલાક રાજ્યોના નાયબ મુખ્યમંત્રીઓએ પણ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. આ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ ‘વિકસિત ભારત’ના લક્ષ્યને હાંસલ કરવા માટે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારો વચ્ચે સંયુક્ત સંકલન પર ભાર મૂક્યો હતો.

Met @BJP4India Chief Ministers and Deputy Chief Ministers. Our Party is working tirelessly to further good governance and fulfil the aspirations of the people. pic.twitter.com/8vy6vzZSFe

— Narendra Modi (@narendramodi) July 27, 2024