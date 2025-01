અટારી-વાઘા બોર્ડર પર બીટિંગ રીટ્રીટ

આખો દેશ રવિવારે ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ઉત્સાહ સાથે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. આ પ્રસંગે, પંજાબના અમૃતસર જિલ્લામાં સ્થિત અટારી-વાઘા બોર્ડર પર BSF સૈનિકોના બીટિંગ રિટ્રીટમાં દેશભક્તિનો અનોખો નજારો જોવા મળી રહ્યો છે.

Amritsar, Punjab: The National Flag was hoisted at the Attari-Wagah border on the occasion of Republic Day. #RepublicDayWithAkashvani #RepublicDay2025 | #76thRepublicDay | #RepublicDay | #RepublicDayParade | #Kartavyapath pic.twitter.com/0oCqf7S1Q2

પ્રજાસત્તાક દિવસની સાંજે વાઘા-અટારી બોર્ડર પર બીટિંગ રીટ્રીટ સમારોહ ફરી એકવાર લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. બીટિંગ રીટ્રીટ દરમિયાન BSF સૈનિકો પૂરા ઉત્સાહમાં જોવા મળ્યા હતા અને તેમની પરેડથી બધાને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. આ બીટિંગ રીટ્રીટમાં પહેલીવાર બ્યુગલના સૂરનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. છ ફૂટથી વધુ ઊંચા બીએસએફ જવાનોએ પગ પછાડીને એવો અવાજ કર્યો કે આખું આકાશ ગુંજી ઉઠ્યું.

આ પ્રસંગે, પંજાબના અમૃતસર જિલ્લામાં સ્થિત વાઘા-અટારી બોર્ડર પર દેશભક્તિ, ઉત્સાહ અને ગર્વનો અદ્ભુત સંગમ જોવા મળ્યો. બીટીંગ ધ રીટ્રીટ સમારોહ દરમિયાન બીએસએફના સૈનિકોએ દેશભક્તિના કાર્યો દર્શાવ્યા અને ત્યાં હાજર દર્શકોએ પણ તેમને ખૂબ પ્રોત્સાહિત કર્યા.

તમને જણાવી દઈએ કે ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ પર, અટારી ભાગ ભારતમાં આવેલો છે અને વાઘા ભાગ પાકિસ્તાનમાં આવેલો છે. આ સમય દરમિયાન, BSF સૈનિકોનો ઉત્સાહ જોવા જેવો છે.

આ સમય દરમિયાન, BSF સૈનિકોની પરેડ, દેશભક્તિથી ભરપૂર વાતાવરણ અને જુસ્સાદાર સૂત્રોએ ત્યાં હાજર દરેકને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. આ દરમિયાન ભારતીય દર્શકોએ ‘વંદે માતરમ’ અને ‘ભારત માતા કી જય’ના નારા લગાવ્યા અને સૈનિકોનું મનોબળ વધાર્યું.

Attari – Wagah Border, Punjab: On the occasion of 76th Republic day, BSF perform the Beating the Retreat ceremony, Additional DG Satish Kandare says, “Here at the Attari Border, you all witnessed the Retreat Ceremony. In this spirit, the BSF is planning to organize a Border… pic.twitter.com/Tx8BxZkACb

