આયુષ્માન અને દેવેનેદ્ર ફડણવીસની પત્ની અમૃતાએ મળીને કરી બીચની સફાઈ

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રમાં ગણપતિની મૂર્તિના વિસર્જન બાદ બુધવારે વર્સોવા બીચ પર સફાઈ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં બોલિવૂડ એક્ટર આયુષ્માન ખુરાના અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસની પત્ની અને અભિનેત્રી અમૃતા ફડણવીસે પણ ભાગ લીધો હતો. આ દરમિયાન જ્યારે અમૃતા ફડણવીસને પૂછવામાં આવ્યું કે તેઓ આ અભિયાનમાં ભાગ લઈને શું સંદેશ આપવા માગે છે તો તેમણે કહ્યું કે સંદેશ એ છે કે ભગવાનની ભક્તિ પછી સ્વચ્છતા જરૂરી છે. જો તમારે તમારા દેશની પ્રગતિ જોવી હોય, ભવિષ્યની પ્રગતિ જોવી હોય અને બાળકોની પ્રગતિ જોવી હોય તો ખાતરી કરો કે તમે કચરો ન ફેલાવો.

અમૃતા ફડણવીસે વધુમાં કહ્યું કે સ્વચ્છતા દ્વારા જ તમારો દેશ પ્રવાસન અને અર્થવ્યવસ્થામાં વધુ ઝડપથી પ્રગતિ કરશે. આપણી પ્રકૃતિ, આપણી નદીઓ આપણો વારસો છે, તેને સુરક્ષિત રાખવાની જવાબદારી આપણી અને આપણા બાળકોની છે.

Mumbai: Deputy CM Devendra Fadnavis’s wife, Amruta Fadnavis says, “Many children participated in the clean drive campaign. This is very important for our country, our economy, our health, and our well-being” https://t.co/KeF8yBUAg5 pic.twitter.com/EBonWGH5BR

