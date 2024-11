વિરાટ કોહલીની બેગમાંથી નિકળી ‘કુહાડી અને તલવાર’, જુઓ VIDEO

પર્થ ટેસ્ટમાં સદી ફટકાર્યા બાદ હવે વિરાટ કોહલીનો ઉત્સાહ ઊંચો છે. આ ખેલાડી કેનબેરા પહોંચી ગયો છે જ્યાં ટીમ ઈન્ડિયા પ્રાઈમ મિનિસ્ટર ઈલેવન સામે પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે. આ મેચ પહેલા વિરાટ કોહલીનો એક શાનદાર વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તેની બેગમાંથી કુહાડી અને તલવાર નિકળે છે. અરે, આશ્ચર્ય ન પામો આ સાચી તલવાર અને કુહાડી નથી, હકીકતમાં આ એક પ્રમોશનલ વીડિયો છે, જેનો એક ભાગ જ રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં વિરાટને પૂછવામાં આવ્યું છે કે તેની બેગમાં શું છે?

Nothing just a video of King Kohli getting ready for the next Test match. 💀 pic.twitter.com/1A1QasAB7Z

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 28, 2024