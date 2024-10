21મી સદી ભારત અને આસિયાન દેશોની સદી : PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ASEAN-ભારત અને પૂર્વ એશિયા સમિટમાં ભાગ લેવા માટે લાઓસની રાજધાનીમાં છે. 21મી આસિયાન-ભારત સમિટમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે અમે શાંતિપ્રિય દેશ છીએ, એકબીજાની રાષ્ટ્રીય અખંડિતતા અને સાર્વભૌમત્વનું સન્માન કરીએ છીએ, અમે અમારા યુવાનોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. હું માનું છું કે 21મી સદી ભારત અને આસિયાન દેશોની સદી છે. આજે જ્યારે વિશ્વના ઘણા ભાગોમાં સંઘર્ષ અને તણાવની સ્થિતિ છે, ત્યારે ભારત અને આસિયાન વચ્ચે મિત્રતા, સહયોગ, સંવાદ અને સહયોગ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

પીએમ મોદીએ લાઓ રામાયણનું મંચન જોયું

આ પહેલા પીએમ મોદીએ લાઓ રામાયણનું મંચન જોયું હતું. તે ભારત અને લાઓસ વચ્ચેનો સહિયારો વારસો અને વર્ષો જૂના સભ્યતાના સંબંધોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. લાઓસ પહોંચ્યા પછી તેમણે લુઆંગ પ્રબાંગના પ્રતિષ્ઠિત રોયલ થિયેટર દ્વારા પ્રસ્તુત ‘ફલા-ફલામ’ અથવા ‘ફ્રા લક ફ્રા રામા’ નામના લાઓ રામાયણનું પ્રદર્શન જોયું. લાઓ રામાયણ મૂળ ભારતીય રામાયણથી અલગ છે. તે લગભગ 16મી સદીમાં બૌદ્ધ મિશન દ્વારા લાઓસ પહોંચ્યું હતું.

લાઓસમાં ભારતીય સંસ્કૃતિને અનુસરવામાં આવી રહી છે

વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે લાઓસમાં રામાયણનું મંચન થવાનું ચાલુ છે અને મહાકાવ્ય બંને દેશો વચ્ચેના સહિયારા વારસા અને વર્ષો જૂના સભ્યતાના બંધનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. લાઓસમાં સદીઓથી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પરંપરાના ઘણા પાસાઓને અનુસરવામાં આવે છે અને સાચવવામાં આવે છે. બંને દેશો તેમના સમાન વારસાને મજબૂત કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે.

Vijaya Dashami is a few days away and today in Lao PDR, I saw a part of the Lao Ramayana, highlighting the victory of Prabhu Shri Ram over Ravan. It is heartening to see the people here remain in touch with the Ramayan. May the blessings of Prabhu Shri Ram always remain upon us! pic.twitter.com/BskmfMYBdm

— Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2024