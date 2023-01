હેમંતા બિસ્વા સરમાએ ફરી કહ્યું, ‘હું શાહરૂખ ખાનને જાણતો નથી..

બોલિવૂડ એક્ટર શાહરૂખ ખાન વિશે આસામના મુખ્યમંત્રી હેમંતા બિસ્વા સરમાનું નિવેદન ચર્ચામાં આવ્યું છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું હતું કે શાહરૂખ ખાન કોણ છે, તેઓ તેને ઓળખતા નથી. બીજા દિવસે, મુખ્ય પ્રધાન હેમંતા બિસ્વા સરમાએ પોતે ટ્વિટ કર્યું કે તેમને બપોરે 2 વાગ્યે ફોન આવ્યો હતો. આ કોલ અભિનેતા શાહરૂખ ખાને કર્યો હતો, જેમાં તે પોતાની ફિલ્મ પઠાણની સ્ક્રીનિંગને લઈને ચિંતિત હતો. શાહરૂખ સાથે વાત કરવા પર મુખ્યમંત્રી હેમંતા બિસ્વા સરમાએ કહ્યું, મેં તેમને ખાતરી આપી છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવી રાજ્ય સરકારની ફરજ છે. અમે સુનિશ્ચિત કરીશું કે ફિલ્મના સ્ક્રીનિંગ દરમિયાન કોઈ વિવાદ ન થાય. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે મેં તેમને આશ્વાસન પણ આપ્યું છે કે આસામમાં કોઈ સમસ્યા નહીં થાય.

