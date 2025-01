અર્શદીપ સિંહ T20I ક્રિકેટર ઓફ ધ યર બન્યો

ભારતના ઝડપી બોલર અર્શદીપ સિંહને શનિવારે મોટી ખુશી મળી. અર્શદીપે ICC મેન્સ T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર ઓફ ધ યર 2024નો એવોર્ડ જીત્યો છે. આ એવોર્ડ માટે કુલ ચાર ખેલાડીઓ રેસમાં હતા. ૨૫ વર્ષીય અર્શદીપે પાકિસ્તાનના સ્ટાર બેટ્સમેન બાબર આઝમ, ઓસ્ટ્રેલિયાના આક્રમક બેટ્સમેન ટ્રેવિસ હેડ અને ઝિમ્બાબ્વેના ઓલરાઉન્ડર સિકંદર રઝાને હરાવીને આ એવોર્ડ જીત્યો. 2022 માં ડેબ્યૂ કરનાર અર્શદીપને પહેલી વાર આ એવોર્ડ મળ્યો છે.

From rising talent to match-winner, Arshdeep Singh excelled in 2024 to win the ICC Men’s T20I Cricketer of the Year award 🌟 pic.twitter.com/iIlckFRBxa

ગયા વર્ષે ભારતીય બોલરે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે સતત મેચોમાં પ્રભાવ પાડ્યો. અર્શદીપે 2024માં 18 T20 મેચોમાં 36 વિકેટ લીધી હતી. તે સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં ભારત માટે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર હતો. એક કેલેન્ડર વર્ષમાં ફક્ત ચાર ખેલાડીઓએ અર્શદીપ કરતાં વધુ T20I વિકેટ લીધી છે. તેમના પછી સાઉદી અરેબિયાના ઉસ્માન નજીબ (38), શ્રીલંકાના વાનિન્દુ હસરંગા (38), યુએઈના જુનૈદ સિદ્દીકી (40) અને હોંગકોંગના એહસાન ખાન (46)નો ક્રમ આવે છે.

From a star-studded list of four, the ICC Men’s T20I Cricketer of the Year 2024 has been crowned 👑

Find out the winner ➡️ https://t.co/HDWo0YSSG9 pic.twitter.com/LK6AKRqias

— ICC (@ICC) January 25, 2025