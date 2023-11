ગુરુવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ત્રણ નવા ન્યાયાધીશોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. આ સાથે હવે કોર્ટ 34 જજોની સંપૂર્ણ ક્ષમતા સાથે કામ કરશે. કાયદા પ્રધાન અર્જુન રામ મેઘવાલે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર આ ન્યાયાધીશોના પ્રમોશનની જાહેરાત કરી હતી, આ ત્રણ નવા ન્યાયાધીશો દિલ્હી હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સતીશ ચંદ્ર શર્મા, રાજસ્થાન હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ અગસ્ટિન જ્યોર્જ મસીહ અને ગૌહાટીના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે. હાઇકોર્ટ સંદીપ મહેતા છે.

In exercise of the powers conferred by the Constitution of India, Hon’ble President, after consultation with Hon’ble Chief Justice of India, is pleased to appoint the following as Judges of the Supreme Court of India. pic.twitter.com/2nXNQ1mCP0

