મુકેશ અંબાણી અચાનક રાહુલ ગાંધીના ઘરે પહોંચ્યા

અંબાણી પરિવારમાં અનંત અંબાણી અને રાધિકા મર્ચન્ટના લગ્નની ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. દરમિયાન એશિયાના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી ગુરુવારે દિલ્હી પહોંચ્યા અને રાહુલ ગાંધીને તેમના નિવાસસ્થાને મળ્યા અને થોડા સમય પછી તેમના નિવાસસ્થાન 10 જનપથથી નીકળી ગયા. એવું માનવામાં આવે છે કે મુકેશ અંબાણી તેમના પુત્રના લગ્નનું કાર્ડ આપવા માટે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીના ઘરે પહોંચ્યા હતા.

Mukesh Ambani met Sonia Gandhi Ji to invite her on his son’s wedding.

Whenever Mukesh Ambani meets Sonia Gandhi Ji, the Central govt falls. 💀 pic.twitter.com/5y6CI0Yxv9

— Shantanu (@shaandelhite) July 4, 2024