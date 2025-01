અમેરિકા: વિમાન અને હેલિકોપ્ટર ક્રેશ દુર્ઘટનામાં 67ના મોત

અમેરિકાની રાજધાની વોશિંગ્ટન ડીસીમાં રીગન નેશનલ એરપોર્ટ નજીક અમેરિકન એરલાઇન્સનું વિમાન અને હેલિકોપ્ટર સામસામે અથડાયા હતા. ટક્કર પછી વિમાન અને હેલિકોપ્ટર અલગ થઈ ગયા અને નદીમાં પડી ગયા. હવે આ અકસ્માત વિશે માહિતી આપતાં વોશિંગ્ટનના ફાયર ચીફે કહ્યું કે આ અકસ્માતમાં તમામ 67 લોકોના મોત થયા છે. વોશિંગ્ટન ડીસીના ફાયર ચીફનું કહેવું છે કે વિમાન અને હેલિકોપ્ટર વચ્ચેની ટક્કરમાં કોઈ બચી શક્યું નથી. વોશિંગ્ટન ડીસી ફાયર અને ઇએમએસ ચીફ જોન ડોનેલીએ જણાવ્યું હતું કે અમે હવે બચાવ કામગીરીને પુનઃપ્રાપ્તિ કામગીરીમાં ફેરવી રહ્યા છીએ. કારણ કે તેઓ માને છે કે અકસ્માતમાં કોઈ બચી ગયું છે. અહેવાલ મુજબ પરિવહન સચિવે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માત પછી, અમેરિકન એરલાઇન્સનું વિમાન પોર્ટ મેક નદીમાં ત્રણ ટુકડામાં પડેલું મળી આવ્યું હતું.

Helicopter and plane crash in DC. Video here. Pilots can respond, but how is this possible? pic.twitter.com/OiTsLCDWJa

વિમાનમાં 64 મુસાફરો હતા

અધિકારીઓનું માનવું છે કે અમેરિકન ઇગલ ફ્લાઇટ 5342 રીગન નેશનલ એરપોર્ટ નજીક આર્મી બ્લેક હોક હેલિકોપ્ટર સાથે અથડાઈ હતી. ફ્લાઇટમાં સવાર તમામ મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોના મોત થયા છે અને શોધ અને બચાવ ટીમો રાહત કામગીરીમાં રોકાયેલી છે. અગાઉ, બચાવ ટીમે નદીમાંથી 19 મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા હતા. રિપોર્ટ અનુસાર, તે એક નાનું પેસેન્જર વિમાન હતું જે કેન્સાસથી વોશિંગ્ટન આવી રહ્યું હતું. વિમાનમાં 65 લોકો બેસી શકે તેવી ક્ષમતા હતી.

My friend from DC said she seen the plane crash right behind her high rise. She said the Black Hawk tracked the helicopter down then intentionally crash into the plane. Here’s her view. The plane crash behind her building pic.twitter.com/FFawmNTYIr

