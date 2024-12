4 કલાકની પૂછપરછ બાદ અલ્લુ અર્જુન પોલીસ સ્ટેશનથી નીકળ્યો

હૈદરાબાદ પોલીસે તેલુગુ અભિનેતા અલ્લુ અર્જુનની પૂછપરછ પૂર્ણ કરી છે. પોલીસે લગભગ 4 કલાક સુધી અભિનેતાની પૂછપરછ કરી. પોલીસના સવાલોના જવાબ આપ્યા બાદ અલ્લુ અર્જુન હવે પોતાના ઘરે જવા રવાના થઈ ગયો છે. તમને જણાવી દઈએ કે પુષ્પા-2ના પ્રમોશન દરમિયાન થિયેટરમાં થયેલી નાસભાગ મામલે અલ્લુ અર્જુનની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.

#AlluArjun completed the formal enquiry at Chikkadpally police station for about two & half hours and returned back home. pic.twitter.com/jgcwTfck2i

— Dileep Kumar (@chirufanikkada1) December 24, 2024