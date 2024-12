અલ્લુ અર્જુને તેલંગાણાના CM અને અકબરુદ્દીન ઓવૈસી પર કર્યા પ્રહારો

અભિનેતા અલ્લુ અર્જુને શનિવારે સાંજે જ્યુબિલી હિલ્સ સ્થિત તેના નિવાસસ્થાને પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. આ દરમિયાન, નામ લીધા વિના, તેમણે તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી અને AIMIM ધારાસભ્ય અકબરુદ્દીન ઓવૈસી દ્વારા વિધાનસભામાં કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓનો જવાબ આપ્યો. સૌ પ્રથમ, તેણે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મોડા આવવા બદલ માફી માંગી અને કહ્યું કે તેને પોતાને એકત્રિત કરવામાં સમય લાગ્યો. સંધ્યા થિયેટરમાં થયેલી નાસભાગને એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અકસ્માત ગણાવતા, અભિનેતાએ પીડિત પરિવારને સંબોધન કર્યું અને તેમની સંવેદના વ્યક્ત કરી. તેણે કહ્યું, મને દર કલાકે બાળક વિશે અપડેટ મળી રહી છે. તેની હાલતમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે. એક જ સારી વાત એ છે કે બાળક સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે.

Allu Arjun deserves an Oscar for his performance. #AlluArjun #Pushpa2TheRule #RevanthReddy pic.twitter.com/KjQYeSgu8p

પછી તેણે કહ્યું, પ્રેસ મીટનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ઘણી બધી ગેરસમજ, ખોટી માહિતી અને ખોટા આરોપો છે. ચારિત્ ખરાબ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યંત અપમાનિત અનુભવું છું. આ તે સમય છે જ્યારે મારે ઉજવણી કરવી જોઈએ, ખુશ થવું જોઈએ પરંતુ મેં એવું નથી કર્યું. છેલ્લા 15 દિવસથી ક્યાંય પણ જઈ શકું છું, કાયદેસર રીતે હું બંધાયેલો છું, હું જઈ શકતો નથી.

It is a blatant lie that I went without permission If I don’t have permission,

the police will send me back.. But when I go near the theater they clear the crowd – @alluarjun Anna.#AlluArjun #Pushpa2TheRule pic.twitter.com/EAt8n9Nh86

