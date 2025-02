દિલ્હીમાં ભાગદોડ બાદ પ્રયાગરાજથી પટના સુધી સ્ટેશનો પર ભારે ભીડ

નવી દિલ્હી રેલ્વે સ્ટેશન પર થયેલી નાસભાગમાં 18 લોકોના મોત થયા હતા, જ્યારે ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ અકસ્માત બાદ દેશના વિવિધ રેલ્વે સ્ટેશનો પર મુસાફરોની ભીડ એકઠી થઈ ગઈ છે. પ્રયાગરાજ જંકશન પર પણ મુસાફરોનું દબાણ વધ્યું છે. પોલીસ અને GRP માટે ભીડને કાબુમાં લેવી મુશ્કેલ બની રહી છે. તે જ સમયે, પટના રેલ્વે સ્ટેશન પર પણ મુસાફરોની ભારે ભીડ એકઠી થઈ ગઈ છે. ટ્રેનના દરવાજા ન ખુલતા ગુસ્સે ભરાયેલા મુસાફરોએ બોગીના કાચ તોડી નાખ્યા હતા. ગાઝીપુર અને ટુંડલા સ્ટેશનો પર પણ મુસાફરોની ભારે ભીડ છે.

પ્રયાગરાજ જંકશનની બહાર વહીવટીતંત્રની અપેક્ષા કરતાં વધુ રેલ્વે મુસાફરો એકઠા થયા છે. તેમના દબાણને ઘટાડવા માટે, પોલીસે દોરડાનો ઘેરો બનાવ્યો છે. આ વર્તુળની સીમામાં રહીને ભીડ ધીમે ધીમે આગળ વધી રહી છે. જંકશન પર મોટી સંખ્યામાં પોલીસ દળો અને અર્ધલશ્કરી દળોએ ચાર્જ સંભાળી લીધો છે.

Prayagraj, Uttar Pradesh: A massive crowd of devotees gathered for Mahakumbh, moving from the old city towards the junction around 8:30 PM pic.twitter.com/wB18rcRSrg

