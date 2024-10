‘ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ’ પછી ‘ધ દિલ્હી ફાઇલ્સ’ લાવશે વિવેક અગ્નિહોત્રી

મુંબઈ: ફિલ્મ નિર્માતા વિવેક રંજન અગ્નિહોત્રી હંમેશા તેમની ફિલ્મો દ્વારા હેડલાઇન્સ બનાવવા માટે જાણીતા છે. તે પોતાની ફિલ્મો દ્વારા વિવાદાસ્પદ મુદ્દા ઉઠાવે છે અને હલચલ મચાવે છે.’ધ તાશ્કંદ ફાઇલ્સ’, ‘ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ’ અને ‘ધ વેક્સીન વોર’ જેવી સફળ ફિલ્મો કર્યા પછી રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા ફિલ્મ નિર્માતા તેની આગામી ફિલ્મ ‘ધ દિલ્હી ફાઇલ્સ’ સાથે બીજી રસપ્રદ વાર્તા કહેવા માટે તૈયાર છે. આ ફિલ્મ તેની જાહેરાત બાદથી સમાચારોમાં સ્થાન બનાવી ચુકી છે. આ સિવાય ફિલ્મ નિર્માતાએ તેની ટીમ સાથે મળીને તેને અનોખું બનાવવા માટે લાંબું અને સઘન સંશોધન કર્યું છે.

આ ફિલ્મ બે ભાગમાં રિલીઝ થશે

આ ફિલ્મ માટે અગ્નિહોત્રીએ ફરીથી નિર્માતા અભિષેક અગ્રવાલ સાથે હાથ મિલાવ્યો છે, જેમણે ‘ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ’ના નિર્માણમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આ ફિલ્મને ઘણી પ્રશંસા મળી અને બોક્સ ઓફિસ પર પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું. હવે નિર્માતાઓએ ફિલ્મ ‘ધ દિલ્હી ફાઇલ્સ’ની રિલીઝ ડેટ જાહેર કરી છે, જે બે ભાગમાં બનશે. ત્યારે તેણે ખુલાસો કર્યો છે કે ‘ધ દિલ્હી ફાઇલ્સ – ધ બંગાળ ચેપ્ટર’ 15 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ રિલીઝ થશે.

MARK YOUR CALENDAR: August 15, 2025.

After years of research, the story of #TheDelhiFiles is too powerful for one part. We’re excited to bring you The Bengal Chapter – the first of two parts, unveiling a significant chapter in our history.#RightToLife pic.twitter.com/JvrdiTx7xO

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) October 3, 2024